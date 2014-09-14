Terör örgütü İskoçyalı rehineyi infaz etti



44 yaşındaki David Haines, 2013 yılında Suriye'deki Atmeh mülteci kampı yakınlarında kaçırılmıştı. İki çocuk babası Haines, kampa gönderilen yardım malzemesinin koordinasyonundan sorumluydu. Haines, Paris merkezli bir yardım kuruluşunun görevlisi olarak bölgede bulunuyordu.

Terör örgütü şimdiye kadar ABD'li gazeteciler Steven Sotloff ve James Foley'in yanı sıra iki Lübnanlı askerin daha başını keserek öldürdü.

İnfazı "mutlak kötülüğün eylemi" olarak tanımlayan İngiltere Başbakanı David Cameron, kabinenin güvenlik ekibini olağanüstü toplantıya çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir mesaj yayınlayan Haines ailesi, "Onu çok sevdik, bundan sonra da büyük özlemle sevmeye devam edeceğiz" dedi. Kurbanın kardeşi Mike Haines, "David, Suriye'deki görevinden dolayı heyecan ve mutluluk duymuştu. Onu bu yönüyle hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

Teröristler, infaza ilişkin yaklaşık 2,5 dakikalık video kaydının sonunda ellerindeki bir İngiliz rehineyi daha öldürmekle tehdit etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, videonun gerçek olup olmadığının incelendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Haines'in infazını "barbarca cinayet" olarak niteledi. Obama'nın açıklamasında, İngiltere'ye destek vaad edilerek, "Bölge ülkeleri ve dünya genelinde birçok ülkeden oluşan geniş bir koalisyonla bu iğrenç eylemin sorumlularından hesap soracak, örgütü zayıflatıp imha edeceğiz" denildi.