-Terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyon: 1 gözaltı ŞANLIURFA (A.A) - 21.10.2011 - Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü Hizbullah'ın askeri kanat sorumlularından olduğu belirtilen ''Cafer'' kod adlı Cemil M. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yıllarda örgütün elebaşı Hüseyin Velioğlu ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütünün askeri kanadında sorumlu olarak faaliyetini sürdüren ve kısa süre önce de müebbet hapis cezasına çarptırılıp Silvan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemil M'nin, saklanmak için Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine geldiğini belirledi. Cemil M'nin, burada gerçek kimliğini gizleyerek bir esnafın yanında çalıştığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Cemil M, Diyarbakır'a götürüldü. Bu arada, bir dönem örgütün elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun korumalığını da yaptığı belirtilen Cemil M'nin, eski Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Zeki Tanrıkulu ile öğretmen Faik Ayaz'ın öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 12 cinayete karıştığı ileri sürüldü.