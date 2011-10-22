T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyon: 1 gözaltı ŞANLIURFA (A.A)

22 Ekim 2011 00:18

-Terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyon: 1 gözaltı ŞANLIURFA (A.A) - 21.10.2011 - Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü Hizbullah'ın askeri kanat sorumlularından olduğu belirtilen ''Cafer'' kod adlı Cemil M. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yıllarda örgütün elebaşı Hüseyin Velioğlu ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütünün askeri kanadında sorumlu olarak faaliyetini sürdüren ve kısa süre önce de müebbet hapis cezasına çarptırılıp Silvan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemil M'nin, saklanmak için Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine geldiğini belirledi. Cemil M'nin, burada gerçek kimliğini gizleyerek bir esnafın yanında çalıştığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Cemil M, Diyarbakır'a götürüldü. Bu arada, bir dönem örgütün elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun korumalığını da yaptığı belirtilen Cemil M'nin, eski Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Zeki Tanrıkulu ile öğretmen Faik Ayaz'ın öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 12 cinayete karıştığı ileri sürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24