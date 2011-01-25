-TERÖR ÖRGÜTÜ HİZBULLAH ANA DAVASI YARGITAY'DA ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Terör örgütü Hizbullah ana davasında, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 16 sanığa verilen müebbet hapis cezasının temyiz duruşması yarın Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılacak. Daire, temyiz duruşmasını, Genel Kurul Salonunda yapacak. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 sanıklı davada, aralarında terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey sorumlularının bulunduğu sanıklar Edip Gümüş, Cemal Tutar, Fuat Balcı, Abdulkerim Kaya, Mehmet Varol, Mustafa İpek, Mahmut Demir, Kemal Gülşen, Sinan Yakut, Şeyhmus Kinay, Yusuf Beğiç, Mehmet Veysi Özel, Rifat Demir, Mehmet Beşir Acar, Mehmet Tahir Ak ve Mehmet Garip Özer'i, '''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevcut anayasal düzenini silah zoruyla yıkarak, yerine şer'i esaslara dayalı İslam devleti kurmayı amaçlamak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, sanıklardan Mehmet Feysel Bozkuş ve Yunus Avcı'ya 14, Fahrettin Özdemir, Mehmet Ezme, İsmail Kınay ve Abdulvahap Ekinci'ye 10, Mehmet Sudan'a 12, Mehmet Nuri Karabulut ile Gazi Kavan'a 6 yıl 3 ay ve Abdulkuddus Yersiz'e 1 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme hakkında yakalama emri bulunan sanıklardan Ejder Arpa ve Cihan Yıldız'ın dava dosyasının ayrılmasına, Fahrettin Duman ve Fehmi Gürsol'un da beraatlerine karar vermişti. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı, 25 sanık yönünden temyiz edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 16'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan 25 sanık hakkındaki temyiz duruşmasına yarın başlayacak. Daire, müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan 10'unu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tutukluluk sürelerini belirleyen 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle, 10 yılı aşan tutukluluk süreleri göz önüne alınarak 3 Ocak 2011'de tahliye etmiş, ancak adli kontrol tedbirlerine uymayan sanıkların saklanacakları ve kaçacakları şüphesi nedeniyle tutuklanmalarına karar vermişti. -YEREL MAHKEMEDEN 9 YIL SONRA KARAR ÇIKMIŞTI- Yasa dışı Hizbullah örgütünün elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'da hücre evi olarak kullanılan villada çatışma sırasında öldürülmesinden sonra başlatılan Hizbullah operasyonlarında yakalananları kapsayan 31 sanıklı Hizbullah ana davasında, davaya görülmesine başlanmasından 9 yıl sonra 31 Aralık 2009'da karar verilmişti. Sanıkların 1990-1999 yılları arasında 165 kişinin öldürüldüğü ve 84 kişinin de yaralandığı toplam 198 silahlı eylem gerçekleştirdikleri iddia edilmişti.