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Terör örgütü elebaşı Öcalan hakkında suç duyurusu ANKARA (A.A)

23 Kasım 2011 19:47

-Terör örgütü elebaşı Öcalan hakkında suç duyurusu ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında, ''cezaevinden verdiği talimatlarla terör örgütünün eylemlerini yönettiği'' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.   Akşam saatlerinde Ankara Adliyesine gelen Ankara Barosu'na kayıtlı Avukat Yunus Akyol, suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Şüpheli, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde örgütün yaptığı öldürme, yaralama, bombalama, karakol baskını, molotofkokteyli saldırı eylemlerinden sorumlu olup eylemlere ilişkin talimatlarını sözde savunma hakkını kullanmak maksadıyla görüştüğü avukatları aracılığıyla örgüte ve siyasi uzantılarına ulaştırarak, terör örgütünü fiilen yönetmeye ve eylem talimatları vermeye devam etmiştir.  Şüphelinin bu şekilde verdiği 130 eylem talimatı sonucu 132 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, bu kapsamda da Öcalan'ın avukatları tarafından 130 talimat KCK/PKK'ya aktarılmıştır.'' Dilekçede, Öcalan hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi (Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs), 302. maddesi (Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak) ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na göre (Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme) cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

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