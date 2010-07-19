-TERÖR ÖRGÜTÜ EL KAİDE'YE YÖNELİK OPERASYON ADANA (A.A) - 19.07.2010 - Adana Emniyet Müdürlüğünce Adana, İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de düzenlenen terör örgütü El Kaide'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adliye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 16 Temmuzda Adana, İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de eş zamanlı yaptığı operasyonda gözaltına alınan 29 zanlının Adana Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında önce Adli Tıp Kurumuna, ardından da adliye sevk edilen zanlılar, slogan attı. Bu arada, zanlıların sevkleri sırasında bazı basın mensupları ile polis ekipleri arasında görüntü alınması dolayısıyla kısa süreli tartışma yaşandı.