T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik dün operasyon düzenledi

25 Mayıs 2018 15:07

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik dün operasyon düzenledi. Terör örgütünün 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde seçim büroları ile kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yapacağı yönündeki ihbarlar üzerine, çalışma başlatıldı. TEM ekipleri, Sultangazi’de bulunan 7 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda pompalı tüfek ile çok sayıda basılı ve dijital malzeme ele geçirildi. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHAMüdürlüğüTerörle MücadeleDHKPCyeTerörHazirandaSultangazideYapılan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24