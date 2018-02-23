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Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) TERÖR örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticilerinden M

23 Şubat 2018 11:29

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
TERÖR örgütü DHKP-C\'nin üst düzey yöneticilerinden M.A., İstanbul\'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgürtlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yürütülen çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan M.A\'nın İstanbul\'da olduğu tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda M.A. dün gözaltına alındı. 
M.A\'nın DHKP-C terör örgütü içerisinde Devrimci İşçi Hareketi sorumlusu olduğu ve örgütün Türkiye Komitesi\'nin de üst düzey yöneticilerinden biri olduğu ifade edildi. M.A\'nın örgüt adına aktif faaliyet yürüten ve yapılan araştırmalarda başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem arayışı içerisinde olan şahıslarla istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler ile bağlantıyı sağladığı belirtildi. 

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