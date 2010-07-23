-TERÖR ÖRGÜTÜ BÜYÜK ZAİYAT VERDİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, son dönemde terör örgütü mensuplarının giriştikleri eylemlerde, fazla sayıda zayiat verdiklerinin tespit edildiğini ifade ederek, ''Etkisiz hale getirilen teröristlerin çoğunun bölücü terör örgütüne yeni katılan teröristlerden olduğu ve ailelerin bu durumdan bölücü terör örgütünü sorumlu tutması sonucu, ailelerle bölücü terör örgütü arasında problemler yaşandığı belirlenmiştir'' dedi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapılan basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, 18 Haziran 2010 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısında, terör olaylarının artmasının muhtemel olduğunu belirttiklerini ve nedenlerini açıkladıklarını söyledi. Halen, terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir sürecin içerisinde bulunulduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Gürak, 25 Haziran 2010 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde, meydana gelen iç güvenlik olayları hakkında bilgi verdi. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda; 19 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 47 güvenlik görevlisi ve 5 vatandaşımız yaralandığını bildiren Tuğgeneral Gürak, aynı dönemde 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini ayrıca, 13 terör örgütü mensubunun da kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti. Terörist zayiatlarıyla ilgili bazı bilgileri de paylaşan Tuğgeneral Gürak, şunları kaydetti: ''Son dönemde bölücü terör örgütü mensuplarının giriştikleri eylemlerde, fazla sayıda zayiat verdikleri belirlenmekte ve aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarında 'halimiz kötü', 'zor durumdayız' şeklinde içinde bulundukları durumu anlatan ifadelerine sık olarak rastlanmaktadır. Ayrıca, etkisiz hale getirilen teröristlerin çoğunun bölücü terör örgütüne yeni katılan teröristlerden olduğu ve ailelerin bu durumdan bölücü terör örgütünü sorumlu tutması sonucu, ailelerle bölücü terör örgütü arasında problemler yaşandığı belirlenmiştir.'' -ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT- Tuğgeneral Gürak, 25 Hazirandan bugüne kadar ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, ''16 el yapımı mayın bulunarak, etkisiz hale getirildi. Bir havan, 8 roketatar, 4 makineli tüfek, 50 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, 4 G-3 piyade tüfeği, 1 bombaatar, 3 LAW, 6 tabanca, 37,850 kilo plastik patlayıcı madde, 107 el bombası, 20 roketatar mühimmatı, 11 bin 566 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 5 bin 340 Bixi makinalı tüfek mermisi, 12 telsiz ile bol miktarda yaşam malzemesi'' ele geçirildi. Tuğgeneral Gürak, dönem içinde ele geçirilen silah ve malzemenin cins ve miktarlarının da dikkat çekici olduğunu vurguladı. -TERÖRİST SALDIRILAR- Dönem içinde meydana gelen Pervari Doğanköy Sarıyaprak, Şemdinli Beyyurdu, Çukurca Hantepe bölgeleri ve Pervari ile Yüksekova ilçe merkezlerindeki olayların, öne çıkan önemli olaylar olduğunu ifade eden Tuğgeneral Gürak, 30 Haziran 2010 tarihinde bir grup terör örgütü mensubu tarafından, Pervari'nin Doğanköy Sarıyaprak ileri üs bölgesinde konuşlu bulunan birliklere beş noktadan roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlattı. Bu saldırı ile eş zamanlı olarak, diğer bir terörist grup tarafından Doğanköy Sarıyaprak'da yol emniyeti için görevlendirilmiş olan geçici köy korucularından oluşan time de silahlı saldırıda bulunulduğunu belirten Tuğgeneral Gürak, şunları kaydetti: ''Bu olayda, teröristlerin bulunduğu bölgeye insansız hava aracı sevk edilmiş, alınan görüntüler değerlendirilmiş, terörist grupların kaçmasını engellemek maksadıyla; bir taraftan tespit edilen hedefler ateş destek vasıtaları ve taarruz helikopterleri ile ateş altına alınırken, diğer taraftan bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, teröristler ısrarla takip edilmiş ve 12 terörist silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışmalarda, teröristlere yönelik manevra yapan birliğin başındaki üsteğmenimiz ile açılan ilk ateş sonucu 1 uzman erbaşımız ve 3 geçici köy korucumuz şehit olmuş, 1 astsubayımız ile 1 erimiz yaralanmıştır.'' Tuğgeneral Gürak, dönem içerisinde, Irak'ın kuzeyinde başta Kandil Dağı ve Hakurk Bölgesi olmak üzere, 1-2 Temmuz 2010 gecesi, tespit edilen terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı yapıldığını hatırlattı. Bir diğer önemli olayın ise 5 Temmuz 2010 tarihinde, Şemdinli'nin Beyyurdu köyündeki ileri üs bölgesine teröristler tarafından düzenlenen saldırı girişimi olduğunu belirten Tuğgeneral Gürak, bu olayda, güvenlik güçleri tarafından, bir grup terör örgütü mensubunun, üç ayrı noktadan üs bölgesine yönelik taciz ve saldırı girişiminde bulunmak üzere olduğu tespit edildiğini söyledi. Terör örgütü mensuplarının ateş altına alındığını ifade eden Tuğgeneral Gürak, hedeflerine ulaşamayacaklarını anlayarak kaçmaya çalışan terörist grupların, insansız hava aracı vasıtasıyla tespit edilerek, bölgeye sevk edilen birliklerce ısrarla takip edildiğini ve ateş destek unsurlarıyla ateş altına alındığını kaydetti. Tuğgeneral Gürak, ''Bunların neticesinde; üs bölgesine sızma girişiminde bulunan gruptan 12 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, ayrıca bir gün sonra bu silahlı saldırıya katılan teröristlerden birisi kendiliğinden teslim olmuştur. Aynı olayda 3 erimiz şehit olmuş, 3 erbaş veya erimiz de hafif şekilde yaralanmıştır'' diye konuştu. Bu olayların, son zamanlarda terör örgütünün düzenlemiş olduğu silahlı saldırı sonrasında aldıkları darbeleri ve verdikleri zayiatı göstermesi bakımından oldukça çarpıcı olduğuna işaret eden Tuğgeneral Gürak, ''Teröristlerin bu olaylar sonrasında, çok büyük bir telaş ve kargaşa içerisine girdikleri gözlenmiştir'' dedi. -HANTEPE SALDIRISI- Son günlerde meydana gelen diğer bir önemli olayın ise 20 Temmuzda Çukurca Hantepe üs bölgesine yönelik silahlı saldırı girişimi olduğunu belirten Tuğgeneral Gürak, bu olayda teröristlerin üs bölgesinde bulunan unsurlara ağır kayıp verdirmek amacıyla, üs bölgesine hakim noktada yer alan ileri emniyet mevzilerine taciz ve sızma girişiminde bulunduğunu söyledi. Bu ileri emniyet mevzilerinde görevli personelin, takviye amacıyla gönderilen birliklerin de desteğiyle terör örgütünün amacına ulaşmasına engel olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Gürak, çatışmalarda 1 üsteğmen, 4 uzman erbaş ve 1 onbaşının şehit olduğunu, ayrıca 9 erin hafif şekilde yaralandığını kaydetti. Eylemin 20 Temmuz 2010 tarihinde, 02.00-03.00 saatlerinde gerçekleştiğini, bölgede başlatılan takip operasyonunun, gün boyu devam ettiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, bölgedeki hareketliliğin akşam saatlerine kadar, hatta gece de devam ettiğini belirtti. Daha sonra yapılan bölge aramasında etkisiz hale getirilen dört teröristin bulunduğunu bildiren Tuğgeneral Gürak, ''Ancak; Hantepe'ye saldıran teröristlerin yapılan teknik takibinden ve resmi kanallardan intikal eden istihbarat raporlarından teröristlerin en az dokuzunun etkisiz hale getirildiği, ayrıca çok sayıda yaralılarının da bulunduğu, diğer taraftan ölü ve yaralılarını bölgeden uzaklaştırma ve mümkünse hudut ötesine aktarma yönünde talimat aldıkları, bu taşımayı yaparken zorlandıkları ve taşıma yapmak üzere katır talebinde bulundukları tespit edilmiştir'' diye konuştu.