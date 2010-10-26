-TERÖR ÖRGÜTÜ, BELEDİYE İHALELERİNDEN PAY ALMIŞ DİYARBAKIR (A.A) - 26.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' yapılanmasıyla ilgili davaya devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın sabahki oturumuna 94'ü tutuklu, biri tutuksuz 95 sanık katıldı. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, yapılan yoklamanın ardından iddianamenin özetinin okunmasına devam etmesi için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. İddianamenin özetinin sanıklarla ilgili bölümüne devam eden Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Hüseyin Yılmaz ve Ramazan Morkoç ile ilgili kısmı okudu. -İHALELERDEN ÖRGÜTE PARA AKTARILDIĞI İDDİASI- Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın KCK/TM yapısı içerisinde bulunan Ekolojik ve Yerel Yönetimler Komitesi yöneticisi olduğunu anlattı. Sanığın KCK/TM sözcülerinin aldığı kararlar doğrultusunda oluşturulan ''Vergilendirme Komisyonu'' içerisinde bulunduğunu ifade eden Cumhuriyet Savcısı, şunları söyledi: ''Sanık Hüseyin Yılmaz'ın belediyelerin açmış olduğu tüm ihalelerle ilgili çalışmalarda bulunduğu, yapılan bu ihalelerden terör örgütü PKK adına gayriresmi yollardan para aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, KCK/TM yapılanmasının talimatlarının yerine getirilmesi amacıyla tüzük ve genelgeler hazırlayıp kapatılan DTP'li belediyelere dağıtılması ve uygulanmasını sağladığı, belediye başkan yardımcıları, üst düzey belediye yöneticileri ve belediye çalışanlarının tespiti, işe alınması, işten çıkarılması ve denetlenmesi gibi görevleri üstlendiği tespit edilmiştir.'' Diğer sanık Ramazan Morkoç'un ise KCK/TM sözcüsü olduğu, söz konusu yapı içerisinde yer alan ''Ekonomik Alan Merkezi''ne bağlı olarak örgüt adına alınan paraların genel koordinesini sağladığı, bazende bizzat tahsilatların takibini yaptığını belirten Cumhuriyet Savcısı, sanık Morkoç'un KCK/TM Türkiye sorumlusu Sabri Ok ve örgütün Irak'ın kuzeyinde bulunan üst düzey yöneticileri ile ilişki ve irtibat içinde olduğunu anlattı. Mahkeme, iddianame özetinin devamının öğleden sonraki oturumda okunması için duruşmaya ara verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.