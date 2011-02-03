-TERÖR ÖRGÜTÜ "MAFYALIĞA" SOYUNDU ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Avrupa ülkelerinde finansman kaynaklarının yakın takibe alınması nedeniyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, uygun faaliyet alanı bulduğu İtalya'da ''mafya'' yöntemleri kullanarak örgüte para toplamaya çalıştığı bildirildi. Finansman ve kadro temini açısından İtalya'yı üs olarak kullanan terör örgütü PKK, başkent Roma'daki Kürt kökenli işyeri sahiplerini haraca kesiyor. Terör örgütünün İtalya sorumlusu ''Cemal'' kod adlı teröristin talimatıyla 5 kişilik PKK çetesinin, başkent Roma'nın en işlek caddesindeki Kürt kökenli işyeri sahiplerinden ''vergi'' adı altında 5 bin avro haraç istediği, vermeyenleri ölümle tehdit ettiği belirlendi. Ancak bazı işyeri sahiplerinin maddi durumlarının kötü olduğu gerekçesiyle terör örgütüne haraç vermeyi kabul etmedikleri bildirildi. Terör örgütüne ''haraç'' vermeyi kabul etmeyen Kürt kökenli V.Ç. isimli işyeri sahibinin dükkânını basan terör örgütü mensuplarının, V.Ç'yi feci şekilde dövdükten sonra kayıplara karıştıkları belirlendi. Çevredeki işyeri sahipleri tarafından hastaneye kaldırılan V.Ç'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından harekete geçen İtalyan güvenlik güçleri 5 örgüt mensubu hakkında ''terör örgütü adına haraç alma, adam yaralama, tehdit'' gerekçeleri ile arama başlattı. Geçtiğimiz yıl İtalyan güvenlik güçleri tarafından Venedik, Treviso, Pisa, Modena, Udine, Pordenone ve Milano kentlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK sorumlusu 11 kişi, ''terör örgütüne üye toplamak, finansman temini ve lojistik destek sağlamak'' suçlarından gözaltına alınmışlardı. Ayrıca polis tarafından, yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada, terör örgütü kamplarında silahlı eğitim gördükleri belirlenen çok sayıda kişi ile ilgili belgelere el konulmuştu.