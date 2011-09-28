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Terör örgütü 3 öğretmeni daha kaçırdı DİYARBAKIR (A.A)

28 Eylül 2011 15:33

-Terör örgütü 3 öğretmeni daha kaçırdı DİYARBAKIR (A.A) - 28.09.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 öğretmen PKK'lı teröristlerce kaçırıldı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Lice Dolunay köyünde görev yapan 2, Çavundur köyünde de 1 olmak üzere toplam 3 öğretmenin dün terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını söyledi. Önceki gece de Hazro ilçesinden bir öğretmenin kaçırıldığını hatırlatan Vali Toprak, ''Daha önce de Lice Baharlar köyünden 1 öğretmen kaçırılmıştı. Bir hafta içinde toplam 5 öğretmen terör örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'' dedi.

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