“Terör örgütleriyle mücadele yavaş ve uzun bir süreç olacak”

İSTANBUL,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesinde başlatılan harekatı değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gazeteci Dr. Bora Bayraktar, “Çok hassas bir şekilde yavaş hareket edilecek. Hedefler yumuşatılarak ve zamana yayılarak uzun bir operasyon olacak” dedi.

TSK tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Suriye\'nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesinde “Zeytin Dalı Harekatı” başladı. Kütahya\'da AK Parti 6. Olağan İl Kongresi\'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek\" dedi.

“BÖLGE 3 TARAFTAN SIKIŞTIRILACAK”

Afrin’de zor bir mücadele yaşanacağını ve TSK’nın bu operasyonun altından başarıyla kalkacağını belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gazeteci Dr. Bora Bayraktar, “Türkiye bunun benzerini El-Bab’ta yaşadı. Fakat coğrafya ve nüfusun Afrin’de daha farklı olduğunu göz önüne alır ve örgütün uzunca bir süredir böyle bir saldırıya hazırlandığını var sayarsak kolay bir operasyon olmayacak. Türkiye El-Bab’a kıyasla daha büyük bir askeri kapasiteyle buraya müdahale ediyor. Türkiye bu kez bölgeyi 3 taraftan sıkıştıracak. (El-Bab’ta kuzeyden güneye bir iniş olmuştu). TSK’nın bu işin altından kalkacağına inanıyorum” diye konuştu.

“TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE UZUN YILLAR SÜRECEK”

Türkiye’nin bu operasyonla uzun yıllar devam edecek ‘terör yuvalarını temizleme’ sürecine girdiğinin altını çizen Dr. Bora Bayraktar şöyle devam etti:

“Herkes Afrin operasyonu ne kadar sürecek diye merak ediyor. Afrin’in ne kadar süreceğinin çok önemi yok. Bundan sonra Türkiye güney sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için yarın Münbiç, öbür gün belki Kobani’ye operasyon düzenleyecek diye düşünüyorum. Yani Türkiye’nin fırsat kapıları aralandıkça terör yuvalarını temizleme kararı aldığı anlaşılıyor. Bu bir gereklilik. Türkiye bugün enerjisinin büyük bir bölümünü terör örgütleriyle mücadeleye harcıyor ve sınır güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Afrin’den sonra Münbiç sonra diğerleri bunların hepsi gündeme gelecektir. Bunu haftalar, günler aylar değil yıllarca sürecek bir süreç olarak değerlendirmek lazım.”

Terör örgütlerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullanabileceğine de dikkat çeken Dr. Bayraktar, “Bir de bu örgütün sivilleri canlı kalkan olarak kullanması durumu var. Sivillerin çıkışına da çok izin vermiyorlar. Türkiye’yi saldırılar sırasında sivilleri vuran bir ülke konumuna düşürmek istiyorlar. O yüzden çok hassas bir şekilde yavaş hareket edilecek. Hedefler yumuşatılarak ve zamana yayılarak uzun bir operasyon olacak” şeklinde konuştu.

“GÖÇ DALGASI TAMPON BÖLGEDE KARŞILANIR”

Afrin’den gelecek göçlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Dr. Bayraktar, “Türkiye bölgeden gelecek göçleri içeriye almadan sınırın diğer tarafında karşılama politikası belirledi. O yüzden sınırlara bir baskı olacağını düşünmüyorum. Suriye içerisinde tampon bölgede kontrol altına alınacak diye tahmin ediyorum” dedi.

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