TERÖR OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA 

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul\'DA terör örgütü MLKP\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP\'ye yönelik 13 Nisan\'da operasyon düzenledi. S.Ş., P.G., G.İ. ve F.H.P. gözaltına aldı. TEM ekipleri şüphelilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu, Suriye\'de çatışma bölgelerinde ölen örgüt üyelerinin cenaze ve anma etkinliklerine katıldığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 19 Nisan\'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

