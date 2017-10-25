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Terör operasyonunda 3'ü iranlı 4 kişi gözaltına alındı

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi Savaş Mahallesi Aşşgidurak Mezrası'na düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyona 3'ü İranlı 4 kişi gözaltına alınırken, 3 evde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

25 Ekim 2017 13:46

VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi Savaş Mahallesi Aşşgidurak Mezrası\'na düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyona 3\'ü İranlı 4 kişi gözaltına alınırken, 3 evde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. 
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'ya yardim ve yataklık yapıldığı istihbaratı üzerine hemen harekete geçti. İl jandarma ve Baskale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine Baskale\'nin Savaş Mahallesi Aşağıdurak Mezrası\'nda bulunan 3 ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapilan operasyonlarda 2 Kalaşnikof, 106 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 Kalaşnikof fiseği, 1 hücum yeleği, 1 terazi, 1 metal arama dedektoru, 1 güneş paneli ele geçirirken, 3\'ü İranlı olmak üzere 4 şşpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.  

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