T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

  Haber: İstanbul DHA İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

17 Mart 2018 15:24

 

Haber: İstanbul DHA
İstanbul\'da terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DHKP-C terör örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 13.03.2018 günü düzenlenen operasyonda F.K. ve M.A. isimli şahıslar yakalanmış, şahıslar aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslik edilmiştir\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbulDHKPCEmniyet MüdürlüğüEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüCumhuriyet Başsavcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24