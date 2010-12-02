-TERÖR OPERASYONUNDA 17 TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Ankara'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 41 kişiden 17'si tutuklandı. Terör örgütünün gençlik yapılanması ''Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi'' üyesi oldukları iddiasıyla 27 Kasım'da gözaltına alınan 41 kişi, dün sabah saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adalet Sarayı'na getirildi. Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet savcılarınca ifadeleri alınan zanlılardan 31'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 10'u serbest bırakıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkartılan 31 kişiden 17'si tutuklanırken, 14'ü serbest bırakıldı.