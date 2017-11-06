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Terör operasyonu: 1 tutuklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen R

06 Kasım 2017 22:43

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen R.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 14 Eylül\'de Yamanlar Mahallesi\'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen firari R.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca Demokratik Bölgeler Partisi\'nde genel merkez üyesi olduğu da belirlenen R.Ç.\'nin \'Hendek Terörü\' zamanında örgüt için para topladığı da belirlendi. 

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