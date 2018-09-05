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Terör operasyonlarında komandoların sadık dostu: Özel eğitimli köpekler

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ederken, zorlu arazi şartlarında yürümek zorunda kalan komandolar, araziye döşenmiş patlayıcıların tespiti konusunda en büyük desteği özel

05 Eylül 2018 17:21

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK\'ya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ederken, zorlu arazi şartlarında yürümek zorunda kalan komandolar, araziye döşenmiş patlayıcıların tespiti konusunda en büyük desteği özel eğitimli köpeklerden alıyor.
Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi, Dağlıca Bölgesi\'nde Kuzey Irak\'a sıfır noktada bulunan, daha önce teröristlerin sık sık eylem yaptığı, \'İkiyaka Dağlarında\' Türk Silahlı Kuvvetleri aylar öncesinden büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Terör örgütünün büyük kayıp verdiği bölgede asker, operasyonlarını sıklaştırırken, gün boyu devam eden operasyonlara katılan komandolar da hem teröristlerin izini sürüyor hem de tuzaklanmış bombaları, mayınları ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit etmeye çalışıyor.
Komandolar örgütün haince tuzakladığı mayınları ve EYP\'leri tespit ederken ise en büyük desteği özel eğitimli köpeklerden alıyor. Şu ana kadar PKK\'lı teröristlerin onlarca büyük eylem yapmasının önüne geçen özel eğitimli köpekler, komandolarla dost bir görüntü sergiliyor.

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