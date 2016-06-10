Terör operasyonlarına katılan askere yargı zırhı tasarısı Meclis Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Terör operasyonlarına katılan askerlere soruşturma açılmasını izne bağlayan tasarı Meclis Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması Başbakanın iznine bağlanacak.

Ana çerçeveye göre, izin mekanizması görevli personelin rütbesine göre çalışacak.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının soruşturulması Başbakan iznine bağlanacak.

Herhangi bir ilçedeki operasyonda görev yapan asker ya da kamu personelinin soruşturulması için ise kaymakam izni gerekecek.

Tasarıyla Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar için de uygulanacak.

Gözetim valide, komuta askerde

Düzenleme yasalaştıktan sonra TSK, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, bütün il merkezlerinde bütün unsurlarıyla düzenlenecek operasyonlara katılabilecek.

İllerde TSK personelinin görevlendirilmesi halinde koordinasyon, işbirliği ve gözetimi valiler yerine getirecek. Komuta, sevk ve idare ise askeri birliklerin en kıdemli komutanında olacak.

Benzer bir yasal koruma daha önceden, yasada yapılan değişiklikle, MİT yetkililerine tanınmıştı.



Konutlara girilebilecek



Can veya mal güvenliğinin sağlanabilmesi ya da belirli kişilerin yakalanmasına yönelik olarak komutanın yazılı emriyle konutlara girebilecek. Birlik komutanının kararı 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.



İzin olmadan gözaltı yok



Bu konuda yapılabilecek olası bir suçlamadan dolayı soruşturma izni verilene kadar personelle ilgili yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulamayacak.



Sivil yargılama yok



Askeri personelin, terörle mücadele sırasındaki faaliyetleri askeri hizmet ve görevlerinden sayılacak. Bu faaliyetler sebebiyle işlediği iddia edilen suçlar askeri suç kapsamında sayılacak ve herhangi bir sivil yargılama söz konusu olmayacak.