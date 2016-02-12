Terör nedeniyle azalan tatil rezervasyonları yeniden artacak mı?

Dünyanın en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook, yoğun ilgi sonucu İspanya tatil rezervasyonlarının dolmak üzere olduğunu, bunun, güvenlik kaygıları nedeniyle azalan Türkiye rezervasyonlarını artırabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Thomas Cook'un açıklamasını Times gazetesi aktardı.

Times'ın haberde özetle şu bilgiler yer aldı:

"Thomas Cook'un CEO'su Peter Fankhauser, acentanın Türkiye'yle ilgili kapasitesini yüzde 29 kesmiş olduğunu ancak İspanya rezervasyonlarının önceye kıyasla çok daha hızlı dolduğunu, bunun da ilgiyi başka seyahat rotalarına çevireceğini söyledi.

"Fankhauser, tatilcilerin, Türkiye'de güvenlik kaygılarının azalması ve uyguladıkları yüzde 10 ila 15 arasındaki indirimlerden cezp olmaları sonucu, Türkiye'nin de bu yerler arasında olacağını tahmin ettiğini belirtti.

"Bu hafta, Türkiye rezervasyonlarının yüzde 40 düştüğünü açıklayan tur operatörü TUI gibi Thomas Cook'un Türkiye programı da, komşu ülke Suriye'deki savaş ve geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen terörist saldırı ardından zarar görmüştü.

"Bununla birlikte Fankhauser, Google aramalarıyla ilgili son verilerin 'Türkiye'de tatil' aramalarının artmakta olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

"Fankhauser, 'Türkiye muhteşem bir rota ve otel fiyatlarıyla ilgili yeniden anlaşmamızın ardından şimdi daha da muhteşem bir yer. İnsanlar İspanya'nın dolu olduğunu gördüğünde Türkiye'ye gidecek. Benim öngörüm bu yönde."

Dünyanın en büyük tur operatörü TUI Group, hafta içinde, Türkiye'deki tatil beldelerine yapılan yaz tatili rezervasyonlarında yüzde 40'lık düşüş yaşandığınıaçıklamıştı.

Şirket, turistlerin güvenlik endişeleriyle rezervasyonları İspanya'ya kaydırdığını söylemişti.