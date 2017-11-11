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Terör mağduru Silopili öğrenciler, özel uçakla Antalya gezisine götürüldü

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, terör olaylarından etkilenen 184 öğrenci, 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, özel uçakla 2 günlük Antalya gezisine götürüldü

11 Kasım 2017 18:11

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde, terör olaylarından etkilenen 184 öğrenci, \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında, özel uçakla 2 günlük Antalya gezisine götürüldü.
İçişleri Bakanlığı\'nca yürütülen, \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında, Antalya gezisine götürülecek terör mağduru 184 öğrenci, velileriyle sabah erken saatlerde Silopi Dicle İlk ve Ortaokulu bahçesinde toplandı. Burada aileleri ile vedalaşan çocuklar, üç otobüsle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na götürüldü. Öğretmenlerinin gözetiminde kendilerine tahsis edilen özel uçakla Antalya\'ya gidecek öğrenciler ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı. 5 yıldızlı otelde, 2 gün konaklayacak öğrenciler, Antalya\'da çeşitli tarihi ve kültürel yerleri gezecek, ardından Silopi\'ye dönecek.
Öğrencileri uğurlamaya gelen Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, proje hakkında bilgi vererek, gezinin çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inandığını söyledi.
İlk kez Antalya\'ya gideceği ve ilk kez uçağa bineceği için heyecanlı olduğunu belirten öğrencilerden Afşin Öymen de geziyi düzenleyenlere teşekkür etti. Öğrencilerden Emirhan Demir de Şırnak dışına ilk kez çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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