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Terör mağdurlarına aylık bağlanacak

Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapıldı

23 Ağustos 2012 21:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, terör ve terörle mücadele sırasında sakatlanan sivillerin kendilerine, hayatını kaybeden sivillerin ise hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylık bağlanacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çelik, daha önce terörden zarar görenlere sadece tazminat ödendiğini, yapılan yasal değişiklik ile tazminatın yanı sıra aylık bağlama imkanı da getirildiğini bildirdi.
 
Çelik, açıklamasında terörden zarar görenlere bağlanacak maaşlarla ilgili şu bilgiyi verdi:
 
''Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere 403,98 lira,
 
Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere 538,68 lira,
 
Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenlere 701 lira,
 
Ölenlerin müstahak hak sahiplerine ise 701 lira aylık bağlanacaktır''
 
Bakan Çelik, hak sahibi olan vatandaşların bir an önce bulundukları illerde valiliklere başvurarak gerekli belgeler eşliğinde işlemlerini yapmaları gerektiğine işaret ederek, ''Bu vesileyle, bir kez daha terör olaylarından hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim'' ifadesini kullandı.
 

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