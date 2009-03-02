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Terör mağdurlarına 9 milyon lira

Tunceli’de terörden zarar gören ailelere 9 milyon 332 bin TL daha ödeme yapılacak.

02 Mart 2009 02:00

Tunceli’de Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması hakkındaki kanun çerçevesinde, terörden zarar gören ailelere 9 milyon 332 bin TL daha ödeme yapılacak.

Son ödemeyle Tunceli'de kanun kapsamında bugüne kadar bin 471 aileye, toplam 30 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Tunceli Valiliği, terörden zarar görenlerin tazminatların karşılanması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca valilik emrine 9 milyon 332 bin TL daha gönderildiğini ve bu paranın da hak sahibi olan 539 aileye verileceğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların karşılanması için İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 26.02.2009 tarihi itibariyle 9.332.627.00. TL daha gönderilmiştir. Bu para bugünden itibaren dosyaları görüşülen ve karara bağlanan toplam 539 hak sahibine ödenecektir. Devletimiz ve hükümetimiz terör mağdurlarının yaralarını sarmaya devam edecektir. Bölgede meydana gelen terör olaylarından dolayı köylerinden şehre göç eden ailelere, Valilik olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Zarar ziyan tazminatlarının ödenmesine yönelik çalışmalar ise tüm hızıyla devam etmektedir.''

’70 milyon lira daha istendi’

Vali Mustafa Yaman imzasıyla yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmaların hızlı devam ettiği ve talep edilen ödeneklerin İçişleri Bakanlığı'ndan gelmesiyle vatandaşlara ödeneceği belirtildi. Tunceli'de kanun kapsamında bugüne kadar 17 bin 52 başvuru yapıldığı, başvurulardan 9 bin 115 dosyanın görüşüldüğünü ve görüşülen dosyalardan 4 bin 765 kişiye ödeme yapılmasına karar verildiği, 3 bin 931 kişinin dosyasının da reddedildiği belirtildi. Kanun kapsamında bin 203 kişiye 21 milyon TL ödeme yapılırken, son gelen 9 milyon TL ile toplam bin 741 kişiye 30 milyon TL ödeme yapılmış olacağı kaydedildi. Başvurularda 4 bin 301 kişiye daha ödeme yapılması için Bakanlıktan 70 milyon TL ödenek talep edildiği belirtildi.

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