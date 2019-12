-Terör kurbanları New York'ta anıldı NEW YORK (A.A) - 11.09.2011 - ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarının 10. yıl dönümünde, saldırılarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. ABD Başkanı Barack Obama ve 43. Başkan George W. Bush'un da katıldığı törende, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarında yerle bir olan İkiz Kuleler'den geri kalan ''Sıfır Noktası''nda inşa edilen ve iki devasa anıt havuzdan oluşan 11 Eylül Anıtı (9/11 Memorial) terör kurbanlarının yakınlarına açıldı. İkiz Kuleleri simgeleyen ''Kuzey Anıt Havuzu'' ve ''Güney Anıt Havuzunun'' etrafındaki bronz plakalar üzerinde terör kurbanlarının hepsinin isimlerinin yazılı olduğu 11 Eylül Anıtı yarın ise genel ziyarete açılacak. 11 Eylül Anıtında düzenlenen tören, Dünya Ticaret Merkezi'nin 11 Eylül saldırılarında yer yer yırtılan Amerikan bayrağının New York polis bandosu tarafından sahne alanına getirilmesi, ardından Amerikan Marşı'nın çalınıp Brooklyn Gençlik Korosu tarafından söylenmesiyle başladı. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, törenin açılışında yaptığı konuşmada, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ''masmavi bir gökyüzüyle kaplı sabahı kapkara bir geceye'' döndürdüğünü, o günün hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Bloomberg ilk uçağın Kuzey Kulesi'ne çarptığı yerel saatle 08.46'da (TSİ 15.46) çalınan çanın ardından törene katılanları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından ABD Başkanı Başkanı Barack Obama eşi Michelle Obama ile katıldığı törende İncil'den ilahi bir şiir okudu ve Tanrı'nın gücünden söz etti. Yine eşi Laura ile törene katılan 43. Başkan George W. Bush da törende, 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün Amerikan İç Savaşı sırasında savaşta 5 oğlunu kaybetmiş bir anneye yazdığı mektubu okudu. Terör saldırılarının 10. yıl dönümü olması ve herhangi bir terör saldırısı riskine karşı bu yıl olağanüstü sıkı güvenlik önlemlerin alındığı törende Başkan Obama, eşi Michelle Obama, George W. Bush ve eşi Laura Bush tören sırasında kurşun geçirmez cam bir perdenin arkasında durarak töreni izlediler. Yerel saatle 8.46'dan itibaren de ikişer gruplar halinde 11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybedenler tek tek terör kurbanlarının isimlerini okumaya başladılar. İkinci uçağın Güney Kulesi'ne çarptığı saat olan yerel saatle 09.03'te terör kurbanlarını anmak için yine çanlar çalındı ve saygı duruşunda bulunuldu. Aynı şekilde Güney Kule'nin çöktüğü 09.59'da da çanlar bir kez daha çaldı ve yine bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, New York Valisi Andrew M. Cuomo, New Jersey Valisi Chris J. Christie'nin de katıldıkları törende ünlü müzisyen Paul Simon ''Sounds of Silence'' şarkısını alkışlarla yorumlarken, Yo-Yo Ma ve James Taylor gibi sanatçılar da canlı performans verdiler. Kuzey Kule'nin çöktüğü an olan 10.28'de de çanların çalınmasının ardından New York'un o dönemki belediye başkanı Rudolph W. Giuliani konuşma yaptı. Tören, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'nde, Pentagon'da, ''United Airlines'' yolcu uçağında ve 1993 yılında yine Dünya Ticaret Merkezine yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden toplam 2,983 kişinin isimlerinin tek tek yakınları tarafından okunmasıyla devam ediyor. Törenin yaklaşık 2 saat daha sürmesi bekleniyor. Bu arada başta Dünya Ticaret Merkezi alanı ve çevresi olmak üzere kentte sabahın erken saatlerinden beri son derece sıkı güvenlik önlemleri alındı ve tören alanına yakın yerlerin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Dünya Ticaret Merkezi'nin çevresinde toplanan kalabalık gruplar da ellerinde ''11 Eylül'ü Hiç Unutmayacağız'' yazılı pankartlarla gösteri yaptı. -11 Eylül anıtı ziyaret edildi- Tören alanını, sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen ve terör saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler doldurdu. Bu yıl saldırıların 10. yıl dönümü olması nedeniyle daha da fazla kalabalık olan tören alanına gelen aileler, gözleri yaşlı bir şekilde ellerinde 11 Eylül'de kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları ve Amerikan bayraklarıyla töreni izlediler. Tören sırasında 11 Eylül Anıtının açılmasıyla, terör kurbanlarının yakınları, yıkılan Kuzey ve Güney Kulelerinin yerine yapılan Kuzey ve Güney Anıt Havuzlarının etrafını doldurdular. Havuzların etrafındaki bronz kaplı plakalarda yakınlarının isimlerini arayıp bulan ve isimlerin üzerlerine çiçekler ve resimler bırakan aileler, Anıt'ın en sonunda açılmasından dolayı memnun olduklarını söylediler. Törenin başlamasından önce, ABD Başkanı Barack Obama, First Lady Michelle Obama, eski Başkan George W. Bush ve eşi Laura Bush ile 11 Eylül Kuzey Anıt Havuzunu ziyaret etti. Obama burada terör kurbanlarının isimlerinin yazılı olduğu Havuzun etrafındaki bronz plakalara dokunarak saygısını gösterdi. Obama 11 Eylül terör saldırılarının 10. yıl dönümüyle ilgili olarak daha önceden radyoda yaptığı açıklamada ise, ''10 yıl sonra Amerika'nın yine kendi karakterine uygun bir şekilde bu olayından da üstesinden geldiğini görüyoruz. Bazı hatalar yaptık, bazı şeyler olması gerektiği kadar hızlı olmadı, ama sonuçta El Kaide ile mücadelemizi bugüne kadar görülmeyen bir seviyeye yükselttik. Son 2,5 yılda 11 Eylül 2001'den bu yana bu kadar fazla terörist yakalanmamıştı, en sonunda da Usame bin Ladin cezasını buldu. Biz bu dönemde her zaman kendi değerlerimizi ve karakterimizi korumasını bildik'' dedi.