Terör korkusuna F-16'lı çözüm !

T24- Amsterdam’dan Detroit’e giden uçağa saldırı girişimi sonrasında yeni bir terör dalgası endişesine kapılan havayolu şirketleri aşırı önlemlere yöneldi. ABD’de 2 sefere F-16’lar eşlik etti; İngiltere’de Dubai uçağı havalandırılmadı.



Milliyet gazetesinin haberine göre,25 Aralık’ta Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan ABD’nin Detroit kentine uçan Amerikan Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağının Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib adlı bir öğrenci tarafından havaya uçurulması girişiminin ardından havayolu ulaşımında terör endişesi arttı. Dünyanın trafik yoğunluğu fazla olan havaalanları ile büyük havayolu şirketleri, küçük sorunlar karşısında bile aşırı güvenlik önlemleri alıyorlar.



ABD’de önceki gün Atlanta-San Francisco seferini yapan AirTran Havayolları’na ait yolcu uçağında alkollü bir yolcunun kendisini tuvalete kilitlemesi üzerine yakındaki askeri bir üsten iki F-16 savaş uçağı kaldırıldı. Bir süre savaş uçakları eşliğinde uçan yolcu uçağı, güvenlik nedeniyle rotası değiştirilerek, Colorado Springs Havaalanı’na indirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alınıp, köpeklerle arama yapıldıktan sonra uçak San Francisco’ya uçtu.



Yine ABD’de Las Vegas-Hawaii seferini yapan başka bir uçak, bir erkek yolcunun bir bayan yolcuyu taciz etmesi üzerine rotasını değiştirerek, Los Angeles’a indi. Los Angeles’ta ifadesi alınan erkek yolcu, bayan yolcunun şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Los Angeles Havaalanı yetkilileri, uçağın 3 saatlik gecikmeyle tekrar havalandığını kaydettiler.



Geçen çarşamba da Hawaii seferini yapan bir yolcu uçağında “sorun çıkaran” bazı yolcular nedeniyle iki F-15 savaş uçağı kaldırılmış, yolcu uçağı F-15’lerin refakatinde yakındaki bir havaalanına indirilmişti.



Bu arada ABD kaynakları, “bölgedeki aşırıcıların” Uganda Havayolları’nın Sudan-Uganda seferlerine saldırı düzenlemeyi planladığı uyarısı yaptı. ABD’nin Hartum’daki Büyükelçiliği, internet sitesinde yayımladığı uyarıda, “Sudan’ın güneyindeki yarı özerk bölgenin merkezi Cuba ile Uganda’nın başkenti Kampala arasındaki ticari uçuşların saldırı tehdidi altında olduğunu” bildirdi.





Uçakta arama yapıldı



İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda meydana gelen olayda ise Dubai’ye giden Emirates Havayolları’na ait yolcu uçağının havalanmasına, “bir yolcunun sözlü tehditte bulunduğu” gerekçesiyle izin verilmedi. Sky News’in olayın görgü tanıklarına dayandırarak verdiği habere göre, uçağa giren güvenlik güçleri 3 kişiyi uçaktan indirerek, gözaltına aldı. Daha sonra yolcuların tamamı indirilerek uçağın arandığı, ancak şüpheli bir durum tespit edilmediği kaydedildi.





Öpücük uğruna panik çıkaran gözaltında



ABD’nin New Jersey eyaletindeki Uluslararası Newark Havalanı’nda yasak bir bölgeye girerek alarm durumuna ve bir terminalin kapanmasına yol açan 28 yaşındaki New Jersey’li Haisong Jiang gözaltına alındı.



Haison Jiang’ın güvenlik kameralarına takılan ve televizyonlarda yayımlanan görüntülerinde, güvenlik kordonunu geçmeye çalıştığı, bunun üzerine bir güvenlik yetkilisi tarafından uyarıldığı, ancak görevlinin oradan ayrılması üzerine bu kez yasak bölgeye girip bir kadına sarılıp öptüğü görülmüştü.

