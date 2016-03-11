Terör korkusu ve Rusya krizi otelleri boşalttı; 2 bin 111 otel satışta

Terör ve Rusya’dan turist gelmemesi nedeniyle İstanbul’da otel dolulukları bazı bölgelerde yüzde 15’in altına düştü. Kriz yüzünden yurt genelinde ise 2 bin 111 otel satışa çıktı.

Ülke gündeminde yaşanan sıkıntılı olayların turizm sektöründe ilk yansıması da otellerin boş kalmasıyla kendini gösterdi. Cumhuriyet’ten Şehriban Kılıç’ın haberine göre, yılın ilk ayında Türkiye genelindeki otel dolulukları yüzde 50’nin altına geriledi. Özellikle Sultanahmet’teki saldırıda Almanyalı turistlerin hayatını kaybetmesinden sonra bu bölgedeki oteller adeta boşaldı. İstanbul genelindeki otellerde Avrupalı turist yok denecek kadar az. Otel sahiplerine göre İstanbul İranlı ve Arap turistlere kaldı. Ancak bu bölgelerden gelen turistler de otelleri dolduracak sayıda değil. İstanbul otellerinde yapılacak panellere kongrelerde de dramatik düşüş var.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) STR Global’in hazırladığı Ocak 2016 Ülke Performans Raporu’ndan derlediği bilgilere göre Türkiye’nin Ocak 2016 otel dolulukları, 2015’in aynı dönemine oranla yüzde 6.2’lik bir düşüş ile yüzde 47.6 olarak kaydedildi. Türkiye aynı zamanda Avrupa ülkeleri arasında, en yüksek düşüş oranını yaşayan ülke oldu.

İstanbul sıkıntılı

Mevcut durumda en sıkıntılı turizm destinasyonu olarak İstanbul öne çıktı. İstanbul’da Ocak 2016 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşerek, yüzde 48.7 oldu. 2015 yılının ilk ayında bu oran yüzde 54.7 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 97.1 Avro olarak, 2015’e göre yüzde 5.2’lik bir düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 15.6’lık bir düşüş yaşandı ve 47.3 Avro olarak ölçüldü. Bu rakam Ocak 2015’te 56.0 Avro olmuştu. İstanbul, tüm Avrupa’da, ilk defa doluluk listesinde yer alan Bakû’dan sonra en büyük düşüşü yaşayan ikinci turizm noktası oldu.

Fiyatlar düştü

Şişli’deki Bade Oteli, Laleli’deki Art ve Erdal otellerinin Muhasebe Müdürü Nazım Deniz, Laleli’deki otellerinde doluluk oranlarının yüzde 30’ların altına düştüğünü belirterek, “İstanbul’da toplam 5 otelimiz vardı. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle iki tanesini devretmek zorunda kaldık. Otellerde doluluk sağlamak için fiyatları yüzde 35 indirdik. Şişli Otelimizde doluluk yüzde 40’larda. Yılı yüzde 50 dolulukla bitirirsek başarı sayacağız” dedi.

2111 otel satışta

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin araştırmasına göre turist göndermeyen Rusya, artan terör olayları ve yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye genelinde 2 bin 111 turizm işletmesi satışa çıkarıldı.