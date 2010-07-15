Terör İran'da: 20 ölü 100 yaralı

T24 - İran'ın güneydoğusunda Zahedan kentindeki caminin önünde düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.



Fars ajansı elemanı Hüseyinali Şehriyari'nin açıklamasına göre, cami önünde iki patlama oldu.



İran'ın güneydoğusunda Sistan-Belucistan eyaletinin Zahedan kentindeki saldırı üzerine, gözler terörist "Cundullah" örgütüne çevrildi.



Ajansların hatırlattığına göre, doğuda Pakistan sınırındaki bölge, lideri bir süre önce silahlı yıldırma ve soygun suçlarından hüküm giyen ve İran mahkemesinin kararı ile asılarak idam edilen Cundullah terör örgütünün faal olduğu yerler arasında bulunuyor.



Fars ajansı elemanı Hüseyinali Şehriyari ve Sistan-Belucistan Eyaleti Olağanüstü Hal Bakanlığı Sağlık-İlkyardım Dairesinin Başkanı Furibuz Raşidi'ye göre, cami önünde iki patlamada, Devrim Muhafızları'ndan ölenler oldu. Saldırıyı üstlenen olmadı.





