'Terör ihracatına son verilmeli'



Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman (NDR) ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumları'nın (WDR) haberine göre Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen intihar saldırılarının beşi Almanlar tarafından düzenlendi. Dört saldırıyla ilgili de inceleme sürüyor. Süddeutsche Zeitung'a göre intihar saldırısı gerçekleştiren cihatçıların çoğu Avrupa ülkelerinden geliyor.

Almanya'dan artan sayıda cihatçının bu bölgelere gitmesine ilişkin rahatsızlıklarını belirten Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière Blatt gazetesine yaptığı açıklamada “Irak’a Almanya’dan daha fazla ölüm getirilmesini istemiyoruz. Terör ihracı tahammül edemeyeceğimiz ve derhal engellememiz gereken bir durum” şeklinde konuştu.

'Tüm topluma görevler düşüyor'

Anayasayı Koruma Teşkilatı da Alman vatandaşlarının cihatçı gruplara olan ilgisinin endişe verici boyutta olduğunu açıkladı. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-George Maaßen çarşamba günü Berlin’de yaptığı açıklamada gençlerin radikalleşmesinin mümkün olduğunca erken farkedilmesi ve bunun engellenmesi gerektiğini vurgularken bu konuda tüm topluma görevler düştüğünü ifade etti. Maaßen, özellikle genç Alman cihatçıların yakın çevresinin bu konuda önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre dört yüze yakın Alman cihatçı aşırı gruplara katılmak için Suriye’ye gitti ve bunlardan yüz otuzu geri döndü. Teşkilattan yapılan açıklamalarda, Almanya’da gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırıya ilişkin duyum alınmadığı ancak geri dönenlerin tehlike potansiyeli taşıdığı sık sık dile getiriliyor.

İnternet önemli bir etken

Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre Alman gençlerinin bu gruplara katılmasında en önemli etken internet. Farklı sosyal paylaşım siteleri ve akıllı telefonların iletişimi kolaylaştıran uygulamaları nedeniyle cihatçıların eylem ve etkinlikleri kolayca takip ediliyor, paylaşım ve beğenilerle daha fazla insana ulaşıyor.

Maaßen'a göre cihatçıların yaşam şekillerini gençlere cazip gelecek şekilde sosyal medyada paylaşmaları gençlerin bu gruplara bir yakınlık hissetmesine ve güven duymasına neden oluyor.