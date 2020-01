-Terör hedef ayırmıyor ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, terörün hedef ayrımı yapmadığını belirterek, ''Ancak, bunlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Hainler kendi karanlık emellerinde boğulup gidecekler'' dedi. Bakan Kılıç, Hakkari'de meydana gelen ve 1 kişinin vefat edip, 27 kişinin de yaralandığı patlamadan yaralı olarak kurtulan, Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'ın oğlu Ozan Güldal'ı, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Plastik Cerrahi servisinde ziyaret etti. Kılıç, Siirt'te de daha önce meydana gelen saldırıda Siirt İl Müdürünün çocuklarının hedef olduğunu anımsatarak, ''Hakkari'de de aynı şekilde bizim il müdürümüzün çocukları hedef oldu. Daha 14-15 yaşında, geleceğimiz olan gençlerimize saldırılar düzenledi. Ancak, bunlar hedeflerine ulaşamayacaklar. Neden? Çünkü sizin sağlam iradeniz var. Okuyacaksınız, aydınlanacaksınız, önce ailelerinizin, sonra şehrinizin daha sonra bütün milletimizin umudu olacaksınız. Buna yürekten inanıyoruz. Hainler kendi karanlık emellerinde boğulup gidecekler. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. 14-15 yaşındaki bir gencin hedef alınmasının başka ne izahı olabilir'' diye konuştu. Ozan'ın derslerinden geri kalmaktan korktuğunu söylemesi üzerine Kılıç, ''Şu an bu gencimiz hasta yatağında bile derslerini düşünüyor. Ayağa kalktığında daha büyük bir irade ve inançla derslerine, memleketine ve milletine dört elle sarılacak. Aynı yoldan korku duymadan dershane ve okuluna yürüyeceksin. Birliğimize kast edenlerin amacı, insanlarımızı korkutmaktır. Fakat senin duruşun bile onlara bir mesajdır. Yapılan saldırıların hesabını veremezler, veremeyecekler. Ben senin gözlerindeki ışığı görüyorum'' ifadesini kullandı -''Ben okutacağım''- Ozan Güldal, çok yakıştığını belirterek saçlarını okşayan Bakan Kılıç'a, saçını kestirme fırsatının olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kılıç, ''Biz buraya seni ziyarete geldik, okul denetimine gelmedik'' dedi. Kılıç, hastanede boş zamanlarını ders çalışarak geçirdiğini belirten Ozan Güldal'ın ders kitaplarını inceledi. Güldal'ın, üniversite sınavlarına eşit ağırlık bölümünden hazırlandığını hukuk veya siyasal bilgiler okumak istediğini belirtmesi üzerine de Bakan Kılıç, ''Hukuk benim mezun olduğum bölüm. Hukuk veya siyasal bilgileri kazanırsan ben okutuyorum. Bu da seni hedef alanlara güzel bir cevap olsun. Sen hukuk oku ve milletimizin hukukunu müdafaa et. Biz sana inanıyoruz'' diye konuştu. Güldal'ın, ''Olay meydana geldiğinde yanımda ağabeyim ve amcamın oğlu da vardı. Amcamın oğlu da Muğla'da Anadolu Öğretmen Lisesi'nde yatılı okuyor. Bizi ziyarete gelmişti. O da tıp fakültesinde okumak istiyor'' demesi üzerine de Kılıç, ''Çok güzel, senin gibi bu durumda olan hastalara şifa dağıtır. Fakat her ikiniz de sadece ailenizin değil memleketinizin umudu olacaksınız. Biz buna inanıyoruz. Senin bu yataktaki duruşun, yaşıtın olan bölgedeki gençlerimize birer ışık olmalı. Terörün, terör örgütünün hayat veren değil, hayatımıza kast eden bir bela olduğunu görmeleri açısından ve teröre karşı milletin, anne ve babaların umudu olmaya devam etmemiz gerektiği açısından sen benim için bir tablosun'' ifadesini kullandı. Kılıç, Ozan Güldal'ın sporcu kimliğini de bildiklerine değinerek, şöyle devam etti: ''Senin sporcu kişiliğin bu saldırıyı gerçekleştirenlere bir cevap olacak. Biz doğu ve güneydoğu Anadolu bölgemizde spor yatırımlarına ve gençlik merkezleri kurulmasına büyük ağırlık vermeye başladık. Oradaki gençlerimizin her birinin sporun en az bir dalı ile buluşmalarını ümit ediyoruz. Enerjilerini spora yönlendirmelerini arzu ediyoruz. Sporun içindeki o barış ve kardeşlik ruhunun sahaya yansıtmasını arzu ediyoruz. Bölgedeki il müdürlerimiz şuna inanacaklar: 'Spor ortak değerlerimize ilaveten kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren önemli bir unsurdur.' Bu enstrümanı biz en iyi şekilde kullanacağız. Teröre karşı ne zaman yüreğimizi ortaya koyarsak o zaman başarılı oluruz. Bölgenin insanı cesurdur, yiğittir, merttir. Senin arkadaşların senin yanından asla ayrılmayacaklar, seni yalnız bırakmayacaklar. Biri Hakkari diğeri de Yüksekova'da birer gençlik merkezi kurmaya karar verdik. Gençlerimizi orada her türlü imkanla buluşturacağız.'' Bakan Kılıç, daha sonra, ameliyatla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Kılıç, hastanede yatan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kılıç, Ozan Güldal'a içinde eşofman ve diğer malzemelerden oluşan spor seti hediye etti.