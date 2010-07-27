Terör Hatay'da kaos yaratıyor

T24

Emniyet binasına saldırdılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden, akşam saatlerinde arka arkaya terörist saldırı haberleri geldi.İlk olarak saat 18:00 sularında, Özerliçay Mahallesi TOKİ Konutları önünde görev devir teslimi yapan polis aracına, sahte plakalı kapalı kasa kamyonetten uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.Saldırıda, polis aracında bulunan polis memurları Ali Hacit Arat, Hasan Aslan ve Emre Yalçın hayatını kaybederken, Fatih Yıldız adlı polis memuru da ağır yaralandı. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Olayın ardından aynı araçla kaçan saldırganların ise arandığı bildirildi.4 şehidin verildiği saldırıdan birkaç saat sonra da, ilçedeki Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı haberi geldi. Binanın üst katlarındaki lojmanların bulunduğu bölüme mermi isabet ettiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olduğu sanılan 3 kişinin yakalandığı öğrenildi.İkinci saldırı sonrası 3 kişinin gözaltına alınmasıyla, kalabalık bir grup emniyet önünde toplandı.Yetkililer, 3 kişinin kendilerine verilmesini isteyen kalabalığı yatıştırmaya çalışırken, terör saldırıları sonrası bölgeye sevk edilen komanda birliklerinin havaya ateş açtığı belirtildi.Emniyet’ten çıkan araçlarda gözaltına alınan şüphelilerin olabileceği düşüncesiyle araçlara saldıran kalabalık, gaz bombası ve biber gazıyla dağıtılmak istendi.Öfkeli kalabalık, daha sonra BDP ilçe teşkilatının bulunduğu binaya girerek teşkilatın bulunduğu 4 kata girdi. Eşyaları dışarıya atan grup katı da ateşe verdi. İtfaiye çıkan yangını söndürürken, sloganlar atan kalabalık birçok işyerinin camlarını kırdı.Ufak gruplara bölünen kalabalık, Kürt kökenli vatandaşlara ait olduğu belirtilen ve çoğunluğunu kahvehanelerin oluşturduğu 10'a yakın işletmeyi de tahrip etti; buralarda çıkan ufak çaplı yangınlar söndürüldü.Güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu gruplar gece yarısına doğru dağıldı. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de, ''İlçemizde, istenmeyen durumlarla karşılaşıldı. Üzüntülüyüz. Olaylar sakinleşti. Tamamen kontrol altına alındı. Müdahale ederek sağduyunun hakim olmasını sağladık. Dileğimiz bir daha böyle olayların yaşanmamasıdır'' şeklinde konuştu.