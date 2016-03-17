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Spor

Terör futbolu da vurdu, yıldız isimler Türkiye'den ayrılmak istiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Galatasaray’da Podolski ve Sneijder, Trabzonspor’da Marko Marin terör yüzünden tedirgin

17 Mart 2016 11:20

Ankara’da yaşanan bombalı saldırının ardından yabancı teknik adam ve futbolcuların Türkiye’deki kariyerlerine devam etmeyi tekrar gözden geçirmeye başladıkları öğrenildi. 

Başta Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın aynı saldırının İstanbul’da da olmasından çekindiği ve yöneticilerle görüştüğü söylenirken, ailesinin güvende olmadığını ifade ettiği bildirildi. Yöneticilerin ise Portekizliyi Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve bunların aşılacağını söyleyerek sakinleştirdiği söylenirken bazı yabancı futbolcuların aynı endişeyi taşıdığı gözlerden kaçmadı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray’da Alman futbolcu Lukas Podolski’nin de saldırının ardından menajerine Türkiye’den ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi. Menajerini telefonla arayarak durumunu anlatan Poldi, “Buradan ayrılmak istiyorum. Artık çok tedirginim” ifadesini kullandı. EURO 2016’da ülkesinin formasını giymesine kesin gözüyle bakılan Podolski’nin, turnuvanın ardından Türkiye’ye dönmeyeceği öğrenildi.

 

Sneijder de tedirgin

 

Sarı-Kırmızılılarda Wesley Sneijder de yaşanan olaylar nedeniyle endişeli. Hollanda’da NOS televizyonuna konuşan Sneijder, “Bu durum yeni ve zor. Hepimiz cenaze törenine gideceğiz. Ondan sonra nasıl devam edeceğimize bakacağız. Kulüp için de çok ağır bir şey” açıklamasını yapmıştı.

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