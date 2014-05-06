Terör foruma gölge düşürdü



Radikal İslamcı Boko haram örgütünün Nijeryalı 276 kız öğrenciyi kaçırması, başkent Abuja'da başlayan Dünya Ekonomik Forumu'na gölge düşürdü. Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ise halkın yaşadığı trajediyi görmezden gelerek, Nijerya'nın ekonomik geleceğine odaklanmayı tercih ettiği için eleştiriliyor.

Nijerya'nın dünya kamuoyuna çizmeye çalıştığı tablo çok güzel. Afrika'nın ilk Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yaparak kıtanın ekonomik liderliğini ele almak. Ekonomi Forumu çerçevesinde yapılacak toplantı için dünyanın her yerinden binin üzerinde üst düzey delege Nijerya'nın başkenti Abuja'da biraraya geliyor.

Nijerya, dünyanın 8. büyük ham petrol ihracatçısı olmakla birlikte, cep telefonu pazarı ve inşaatçılıkta da büyük patlama yaşamakta. Son hesaplamalar ışığında, 168 milyonluk nüfusuyla hayli cazip bir pazar haline gelen bu batı Afrika ülkesi, Güney Afrika'yı da geride bıraktı.

Ne var ki Nijerya etkili ekonomik hamleleriyle değil de, ülkede süregiden terör ve şiddetle dünya gündeminde. Radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu kuzeydoğu bölgesinde başlattığı terör dalgasını başkente kadar ulaştırdı. Abuja'da üç hafta içerisinde 90 kişinin saldırılarda can vermesi halka büyük korku saldı.

Ülkede bugüne dek düzenlenen en büyük uluslararası toplantının güvenliğini sağlamak amacıyla otoriteler olağanüstü önlemler aldı. Devlet okulları ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. Özel şirketlere de 2 günlük tatil önerildi.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, son dönemde alınan güvenlik tedbirleriyle, meydana gelen terör olayları arasında bağlantı olmadığı görüşünde. Ülkede yaşanan güvenlik krizine rağmen, Nijerya devlet başkanı istifini bozmuyor. Chibok kentinin kuzeydoğusunda 276 kız öğrencinin sırra kadem basarcasına kaçırılması bile onun huzurunu kaçırmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Jonathan, kızların yaralandıkları ya da öldüklerine ilişkin haberlerin gelmemesinin mutluluk verici olduğunu söylemişti.

Tüm bu sözler kulağa şaka gibi geliyor. Boko Haram örgütünün 15 Nisan'da kaçırdığı kızların, Kamerun ve Çad sınırındaki müttefik milislerle evlendirilecekleri öğrenilmişti. Polis kayıtlarına göre kızlardan 53'ü örgütün elinden kaçmayı başarırken, 276 kız öğrenci halen Boko Haram'ın elinde bulunuyor.

Başkan Jonathan'ın kızları kurtarmak için devletin elinden geleni yaptığını söylediğini belirten Gana, hükümete güvenmediğini şu sözlerle anlatıyor, "Başkan, kızların kaçırılmasıyla ilgili olarak yaptığı basın toplantısında hükümetin kızları geri getireceğini söyledi. Bundan çıkan sonuç, ortada siyasi bir oyunun döndüğü."

Chibok kentinde ise devletin kaçırılan kızlara ilişkin hiç bir eylemde bulunmadığı söyleniyor. Acılı baba, devletin yaptığı açıklamaların aksine, kimsenin olanları umursamadığını düşünüyor.

Boko Haram örgütünün yayınladığı bir videoda liderleri Ebubekir Şekau "kızlarınızı kaçırdım. Onlar bizim kölelerimiz olacaklar" cümleleriyle gözdağı verdi. Videonun kızların kaçırılmasından önce mi yoksa sonra mı yayınlandığı henüz belirlenebilmiş değil.