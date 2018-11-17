Terör eylemi için keşif yaparken yakalandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK\'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzaklamalarının önlenmesine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyon sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin, terör eylemi için keşif yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.T. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pervari-Şirvan ilçelerine giden yolların kesiştiği Üçyol mevkisinde güvenlik güçlerine yönelik terör eylemi için keşif yaptığı belirtilen H.T.\'nin yakalanmasıyla ilgili Siirt Valiliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına ve mayın/EYP tuzaklamaların önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 5 Kasım 2018 tarihinde Siirt-Pervari Karayolu Şirvan Üçyol mevkiinde icra edilen devriye faaliyetlerinde H.T. isimli şahıs, şüphe üzerine durdurulmuş, şahsın şüpheli hareketlerinin devam etmesi üzerine, adli makamlardan alınan talimat gereği, şahıs ile ilgili yapılan kriminal incelenme ve yürütülen tahkikat neticesinde, güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığı maksadıyla yol üzerindeki menfezlerde keşif yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca menfez aralarında bulunan eldiven ile şüpheli şahıs üzerinden çıkan eldivenin kriminal inceleme sonucu eşleştiği anlaşılmıştır. Şüpheli H.T. sevk edildiği adli makamlarca \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu\'na teslim edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzen ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için millettin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir.\"



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