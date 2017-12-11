Terör davasında ortaya çıkan eylem çağrısı: Çay içmeye gel

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da bölücü terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanması KCK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi operasyonlarında gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatılan 57\'si tutuklu 138 kişinin yargılanmasına başlandı. İddianamede, örgüt yöneticilerinin üyeleri eyleme \"Çay içmeye gel\" şifresini kullanarak çağırdıkları ortaya çıktı.

Manisa\'da iki yıl önce başlayan operasyonlarda PKK/KCK ve Yurtsever Devrim Gençlik Hareketi üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 57\'si tutuklu 138 sanıklı davanın görülmesine Manisa 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davada ilk olarak 14 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmayı HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Genel Merkezi\'nden gözlemciler de takip etti. Davada ilk olarak sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespiti sırasında bazı sanıklar, Kürtçe savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise Kürtçe tercümanın mahkeme salonunda hazır olmadığını söyledi.

39 FARKLI OLAYDAN YARGILAMA

Sanıklar terör örgütü üyeliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, örgüt propagandası yapma iddiasıyla 15 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor. Ayrıca terör örgütünün Manisa ve Saruhanlı\'da yaşanan birçok eyleme katıldıkları, örgüt adına canlı kalkan olmak için Doğu illerine gitmeye çalıştıkları, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, Manisa\'da yaşanan 39 farklı olayda şüpheli oldukları iddianamede yer aldı.

\'ÇAY İÇMEYE GEL\' ŞİFRESİYLE EYLEME ÇAĞRI

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Savunması alınan sanıklar, kendileri hakkındaki PKK flamasını açma, örgüt üyesinin cenazesine katılma, örgüte maddi yardımda bulunma ve propaganda yapma, örgüt eylemlerine katılma suçlamalarını reddetti. Mahkemede sorgulananlar arasında HDP Manisa eski il başkanları S.T., H.A. ve A.A.\'nın da bulunduğu görüldü. İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kişilerin örgüt mensuplarını eyleme çağırırken \"çay içmeye gel\" şifresini kullandığı da yer aldı.

Duruşma arasında davaya ilişkin açıklama yapan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, \"Büyük bir hukuksuzluk olan Manisa davasını izledik. Bu ülkede eninde sonunda adalet tecelli edecektir. Bu coğrafyada er ya da geç hukukun üstünlüğü tecelli edecektir. Haklar, özgürlükler, adalet tesis edilsin diye birilerinin çaba göstermesi lazım, mücadele etmesi lazım. Arkadaşlarımız hakkında hazırlanan iddianamenin kendisi başlı başına bir suçtur. Reddediyoruz, iade ediyoruz\" dedi.

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