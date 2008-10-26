Terör baronu CIA hesabına çalışmış

İngİltere’nİn en ünlü gazetecilerinden Independent yazarı Robert Fisk, ele geçirdiği Irak gizli belgelerine dayanarak, 80’li yıllarda dünyanın en ünlü teröristi olan ve 2002’de Bağdat’ta ölen Filistinli Ebu Nidal’in Amerika için Irak’ta casusluk yaptığını yazdı. Amacı, Saddam ile El Kaide arasında bir ilişki olduğunu kesinleştirmek ve ABD’ye Irak’a işgaline meşruluk kazandırmaktı. Irak Gizli Servisi M4’ün sadece dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’in görmesi için hazırladığı belgelere göre, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kurucularından olan ancak sonraları kendi örgütünü kuran Ebu Nidal, 2002’de İran üzerinden Bağdat’a geldi. Bir süre sonra, Irak istihbaratı tarafından yakalandı.



Kuveyt gönderdi



Sorgusunda ABD’nin müttefikleri Kuveyt ve Mısır istihbaratı için çalıştığını itiraf etti. Rapora göre Kuveyt kraliyet ailesi El Sabah’lardan bir binbaşı, Nidal’i Irak’a göndermişti. Amaç, Irak’ın sınırları içinde ve dışında terörist eylemler gerçekleştirmekti. Böylece Irak, bir “terörist yuvası” olarak gösterilecekti. İfadesi alındıktan sonra Iraklılar’a göre, hücresinde intihar etti. Ancak batılı kaynaklara göre, Saddam tarafından infaz emri verildi.



İstanbul’da Sinagog’a da saldırmıştı



FKÖ’nün silahlı kolu El Fetih’in kurucularından biri olan Ebu Nidal, (asıl adı Sabri Halil El Banna) 1973’te Paris’teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne yaptığı operasyon nedeniyle örgütle ters düştü. Ebu Nidal Örgütü adında kendi örgütünü kurdu. Artık bir “paralı asker” olan Nidal örgütüyle, 20 ülkede düzenlediği saldırılarda 900 insanın ölümüne veya yaralanmasına neden oldu. 6 Eylül 1986’da İstanbul’daki Neve Şalom Sinagogu’na düzenlenen ve 22 kişinin katledildiği saldırıda da Nidal’ın parmağı vardı. Nidal İstanbul’dan önce Mısır ve Roma’da saldırılar gerçekleştirdi. 1985’te Mısır Havayolları’na ait bir uçak kaçırıldı. 6 yolcusu öldürüldü. Mısır polisi uçağa operasyon düzenleyince, 60 yolcu öldü. Aynı yıl Viyana ve Roma’daki İsrail Havayolları bankolarına saldırı düzenlendi. 18 kişi öldü.



