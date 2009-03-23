Termos bombacıları yakalandı

Diyarbakır’da 12 Eylül 2006 tarihinde meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombanın failleri yakalandı.



Diyarbakır’daki Koşuyolu Parkı'nda 12 Eylül 2006 tarihinde bir termos içine yerleştirilen ve 10 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırı ile ilgili 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3'ü bombacı 10 şüpheli yakalandı.



Koşuyolu Parkı'ndaki bir duvar dibinde akşam saatlerinde bırakılan termos içindeki tahrip gücü yüksek bombanın infilak etmesi sonucu, 3 yıl önce 7'si çocuk 10 kişi öldü. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `Faili meçhul' kalan bu saldırıyı aydınlatmak için özel ekip oluştururken, elde edilen bilgiler üzerine pazar sabahı Diyarbakır, Batman, Konya ile birlikte 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 10 PKK'lıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının yapılması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bu kişilerden 3'ünün terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan saldırıyı gerçekleştirmek için kente geldiği ve bizzat saldırıya katıldıkları öne sürüldü. Gözaltındaki 10 şüpheliden 2'sinin de saldırının planlanmasına yer aldıkları belirtildi.



Şüpleliler, bombayı termos içerisine koyup, uzaktan kumanda ile patlattıkları itiraf ederken, saldırıyı Türk- Kürt çatışması yaratmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Soruşturmayı sürdürülüyor.



