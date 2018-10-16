"Terminatör"ün hedefi 352. madalyasını kazanmak

Yüzmeye 54 yıl önce başlayan ve katıldığı çeşitli yarışmalarda 41 altın, 150 gümüş ve 160 bronz madalyanın sahibi olan 60 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Kamil Köseoğlu, kariyerindeki 352. madalyasını kazanmak için yoğun şekilde hazırlanıyor.

Altı yaşında başladığı yüzmede ilk altın madalyasını Türkiye şampiyonu olarak 7 yaşında kazanan Kamil Köseoğlu, adeta hayatını bu spora adadı.

Aynı zamanda emekli sınıf öğretmeni de olan Köseoğlu, geçmişte aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birçok kulüpte antrenörlük yaptı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda açık su ile havuzda serbest, kelebek, kurbağalama ve sırtüstü branşlarında birçok madalya kazanan Köseoğlu, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Kamil Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını belirterek, ülkesini ve Hatay'ı temsil ettiği için gurur duyduğunu söyledi.

Hatay'ın 7 yaşında altın madalya kazanan ilk yüzücüsü olduğunu dile getiren Köseoğlu, ''Şu anda Hatay'ın en yaşlı yüzücüsü olarak çalışmalarıma devam diyorum. Türkiye başta olmak üzere İsveç, İtalya, Hollanda, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Slovenya gibi dünyanın birçok ülkesindeki yarışlarda dereceler elde ettim. Açık su ve havuz yarışlarına katıldım. Bu yarışlarda 41 altın, 150 gümüş, 160 bronz madalya kazandım.'' diye konuştu.

Kamil Köseoğlu, şu an Reyhanlı Belediyespor'un yüzücüsü olarak masterler kategorisinde mücadele ettiğini, yeni başarılar kazanmak istediğini aktardı.

Katıldığı organizasyonlar için aylar öncesinden hazırlanmaya başladığını anlatan Köseoğlu, şöyle devam etti:

''Her gün düzenli olarak 1,5 saat yüzüyorum, kondisyon için de evimin yanında bulunan parktaki aletleri kullanıyorum. Parkta en az 1 saatlik çalışma yapıyorum. Hedefim önümüzdeki yıl ağustos ayında Güney Kore'de düzenlenecek Masterler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak madalya sayımı 352'ye çıkarmak. Neredeyse bir yıl var ama ben işimi şimdiden sıkı tutuyorum. Hedefim zorlu olduğu için çok sıkı çalışmam lazım. Hem ülkeme hem de Hatay'a bu anlamda onur yaşatmak benim için dünyalara bedeldir.''

Kariyerinde dört dünya, üç de Avrupa şampiyonasına katıldığını, geçmişte elde edilmiş iki Türkiye rekoru da olduğunu aktaran Köseoğlu, ömrünün sonuna kadar yüzmek istediğini anlattı.

Kamil Köseoğlu, yüzmede yeni yeteneklerin yetişmesi için 28 yıl antrenörlük görevinde de bulunduğunu anımsatarak, yüzmenin gençlerin hem ruhsal hem de bedensel gelişimlerine katkı sağladığını sözlerine ekledi.