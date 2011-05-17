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Dünya

TERMİNATÖR'ÜN GAYRI MEŞRU ÇOCUĞU VARMIŞ LOS ANGELES (A.A)

17 Mayıs 2011 14:49

-TERMİNATÖR'ÜN GAYRI MEŞRU ÇOCUĞU VARMIŞ LOS ANGELES (A.A) - 17.05.2011 - Ünlü film yıldızı ve eski California Valisi Arnold Shcwarzenegger'ın, evlerinde çalışan bir kadın görevliden olan gayrı meşru çocuğu nedeniyle eşinden ayrıldığı bildirildi. Los Angeles Times gazetesi, Schwarzenegger'ın, evlerinde çalışan bir kadın görevliden 10 yıl önce evlilik dışı bir çocuk sahibi olduğunu eşi Maria Shriver'a açıklamasının ardından çiftin ayrılma kararı aldığını duyurdu. Gazete, Schwarzenegger'ın dün, valilik görevinin sona ermesinin ardından bu sene içinde eşi Shriver'a evlilik dışı bir çocuğu bulunduğunu söylediğini belirten yazılı bir açıklama yaptığı belirtti. Schwarzenegger'ın sözcüsünün, telefon ve elektronik posta aracılığıyla konuya açıklık getirmesi için yöneltilen sorulara henüz yanıt vermediği kaydedilen haberde, Schwarzenegger'ın açıklamasındaki, ''Bunun için hiçbir mazeretim yok ve neden olduğum acının tüm sorumluluğunu üstleniyorum'' sözlerine yer verildi. Schwarzenegger-Shriver çifti 9 Mayıs'ta yaptıkları ortak bir açıklamayla 25 yıllık evliliğin ardından ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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