T24 LogoT24 Logo
Dünya

''TERMİNATÖR''E AB BAŞKANLIĞI ISRARI ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 20:04

-''TERMİNATÖR''E AB BAŞKANLIĞI ISRARI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Hollywood aktörü ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger'e doğduğu Avrupa'ya dönmesi ve AB Konseyi başkanlığına adaylığını koyması yönünde yakın çevresi tarafından tavsiye verildiği ortaya çıktı. Amerikan ve Avrupa medyasında çıkan haberlere göre, "Governatör"ün yakın çevresi, Avrupa'ya dönmesi ve AB Konseyi başkanlığına adaylığını koyması için ısrar ediyor.  İki dönem California Valiliği yapan 63 yaşındaki aktörün politik geleceğiyle ilgili adaylık fikrini ilk ortaya atan eski kabinesinin başkanı Terry Tamminen oldu. Eyalet hükümetinin başkanı Tamminen, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği, daha geniş bakışlı, Avrupa'yı birleştirebilecek bir başkan bulmalı. Schwarzenegger'den daha iyi bir aday düşünemiyorum" dedi. Bu fikir Brüksel'de rahatsızlık ve tebessümle karşılanırken, birçok AB yetkilisi, Schwarzenegger'in bu konuda hiçbir şansı bulunmadığı görüşünü dile getirdiler. Avusturya doğumlu eski dünya ve kainat vücut şampiyonu ise beyazperdeye dönüp dönmeyeceği ya da kaslarını siyasi arenada kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. AB Konseyi'nin şu anki Başkanı Herman Van Rompuy'un görev süresi yaklaşık bir yıl sonra doluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24