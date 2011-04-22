-''TERMİNATÖR''E AB BAŞKANLIĞI ISRARI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Hollywood aktörü ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger'e doğduğu Avrupa'ya dönmesi ve AB Konseyi başkanlığına adaylığını koyması yönünde yakın çevresi tarafından tavsiye verildiği ortaya çıktı. Amerikan ve Avrupa medyasında çıkan haberlere göre, "Governatör"ün yakın çevresi, Avrupa'ya dönmesi ve AB Konseyi başkanlığına adaylığını koyması için ısrar ediyor. İki dönem California Valiliği yapan 63 yaşındaki aktörün politik geleceğiyle ilgili adaylık fikrini ilk ortaya atan eski kabinesinin başkanı Terry Tamminen oldu. Eyalet hükümetinin başkanı Tamminen, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği, daha geniş bakışlı, Avrupa'yı birleştirebilecek bir başkan bulmalı. Schwarzenegger'den daha iyi bir aday düşünemiyorum" dedi. Bu fikir Brüksel'de rahatsızlık ve tebessümle karşılanırken, birçok AB yetkilisi, Schwarzenegger'in bu konuda hiçbir şansı bulunmadığı görüşünü dile getirdiler. Avusturya doğumlu eski dünya ve kainat vücut şampiyonu ise beyazperdeye dönüp dönmeyeceği ya da kaslarını siyasi arenada kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. AB Konseyi'nin şu anki Başkanı Herman Van Rompuy'un görev süresi yaklaşık bir yıl sonra doluyor.