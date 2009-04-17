Terminatör'den yine 'soykırımı anma günü'

ABD'de California eyaletinin valisi, eski aktör Arnold Schwarzenegger, bu yıl da 19-26 Nisan tarihleri arasındaki haftayı, bu eyalette "Ermeni soykırımını anma günleri" olarak ilan etti.



Schwarzenegger, yayımladığı kararnamede, 1915 olaylarında "yaklaşık 1,5 milyon Ermeninin yaşamını yitirdiğini, 500 bin Ermeninin de yurtlarından atıldığını" ileri sürdü.



Schwarzenegger, California valisi seçildiği 2004 yılından bu yana 1915 olaylarını bu eyalette "soykırım" olarak nitelendiriyor ve 24 Nisan'i kapsayan haftayı bu şekilde anıyor.



Ermeni kuruluşları, Schwarzenegger;in adımından memnuniyet duyduklarını açıkladı.



ABD;nın en yüksek nüfusa sahip eyaleti olan California, aynı zamanda Ermeni asıllıların da en yoğun yaşadığı bölge olarak biliniyor.

