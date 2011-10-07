-Terminatör için müze açılacak GRAZ (A.A) - 06.10.2011 - Eski California valisi ve ''Terminatör'' filmlerinin efsane aktörü Arnold Shwarzenegger'e ithafen memleketi Avusturya'da müze açılıyor. Avusturya'nın Thal köyünde, aktörün doğduğu ev restore edilerek açılan müzede, Schwarzenegger'in doğumundan genç bir göçmen olarak ABD'ye gelişine, vücut geliştirmeye başlamasından California valiliğine giden süreç kronolojik olarak anlatılıyor. Bugün özel jetiyle Avusturya'ya giden aktörün, müzenin açılışında kendisine ait bronz bir heykelin de açılışını yapması bekleniyor. Temmuz ayında gayriresmi açılışı yapılan müzenin cuma günü resmi açılışı yapılacak.