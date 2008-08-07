T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Terminator' grevde

California Valisi Schwarzenegger, eyalet parlamenterlerinin bütçeyi onaylamadığını, 1 aydan fazla bir zamandır bekleyen bütçe onaylanana kadar kanun çıkarmayacağını açı

07 Ağustos 2008 03:00

ABD'nin batısındaki California eyaletinin valisi Arnold Schwarzenegger, eyalet parlamenterlerinin bütçeyi onaylamadığını, 1 aydan fazla bir zamandır bekleyen bütçe  onaylanana kadar da kanun çıkarmayacağını açıkladı.

Terminator film serisinin başrol oyuncusu olan aktör Schwarzenegger, düzenlediği basın toplantısında, yeni mali yılın 1 Temmuz'da başladığını, ancak California'nın bütçesinin olmadığını belirterek, parlamenterlerin kendisine bütçe gönderememesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Vali Schwarzenegger, ABD'nin en kalabalık ve zengin eyaletlerinden olan California'nın bu nakit para krizini protesto etmek için "Parlamenterler bütçeyi kabul edene kadar, masama gelen hiçbir kanunu parafe etmeyeceğim, hiçbir kanunu çıkarmayacağım" dedi. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24