'Terminator' grevde

ABD'nin batısındaki California eyaletinin valisi Arnold Schwarzenegger, eyalet parlamenterlerinin bütçeyi onaylamadığını, 1 aydan fazla bir zamandır bekleyen bütçe onaylanana kadar da kanun çıkarmayacağını açıkladı.



Terminator film serisinin başrol oyuncusu olan aktör Schwarzenegger, düzenlediği basın toplantısında, yeni mali yılın 1 Temmuz'da başladığını, ancak California'nın bütçesinin olmadığını belirterek, parlamenterlerin kendisine bütçe gönderememesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.



Vali Schwarzenegger, ABD'nin en kalabalık ve zengin eyaletlerinden olan California'nın bu nakit para krizini protesto etmek için "Parlamenterler bütçeyi kabul edene kadar, masama gelen hiçbir kanunu parafe etmeyeceğim, hiçbir kanunu çıkarmayacağım" dedi. (AA)