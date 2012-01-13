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Dünya

Terminatör filmi gerçek mi olacak? ANKARA (A.A)

13 Ocak 2012 18:17

-Terminatör filmi gerçek mi olacak? ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Her gün aktive edilen Google Android ile çalışan cep telefonu sayısının, her gün doğan bebek sayısından daha fazla olduğu bildirildi. Popüler video paylaşım sitesi YouTube'ün içerik yönetimi Başkanı Robert Kyncl, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yaptığı konuşmada, bilişim dünyasının popüler mobil işletim sistemi Android ile çalışan cihazların aktive edilme sayısının, ilk kez tüm dünyada doğan bebek sayısından fazla olduğunu belirterek, Aralık ayında her gün aktive edilen Android telefon sayısının 700 bine ulaştığı kaydetti. Kyncl, Google'ın mobil Direktörü Andy Rubin'in şimdi başka gezegenlerden müşteri aramakta olduğu esprisi yaptı. BM'nin 2008'deki araştırmasına göre, Dünya'da günde 300 bin bebek doğuyor. Bir başka dev akıllı telefon üreticisi Apple, Samsung'dan Motorola'ya birçok cihazda kullanılan Android işletim sistemiyle mukayese edilebilecek istatistikleri vermezken, iOS işletim sisteminin şimdiye kadar 250 milyon aktivasyona ulaştığı tahmin ediliyor. Android Kasım'a kadar 200 milyon aktivasyona çoktan ulaşmıştı.

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