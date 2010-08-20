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Ekonomi

Termik santraller özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerine Eylül başında Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş'den başlanacağını bildirdi.

20 Ağustos 2010 03:00

ImageT24 -  Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerine Eylül başında Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş'den başlanacağını bildirdi.


Aksu, A.A muhabirinin sorularını yanıtlarken, elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli 4 termik üretim tesisinin portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirilmesi kararı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Ahmet Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerinin bir kısmında varlık satışı, bir kısmında hisse satışı ve bir kısmında da işletme hakkı devri yönteminin izleneceğini bildirdi. 


Bu arada, elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli 4 termik üretim tesisinin portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirileceği açıklanmıştı. Bu tesisler ise Hamitabat (1.120 MW), Soma A-B (1.034 MW), Çan (320 MW) ve Seyitömer (600 MW) olarak belirlenmişti. 
Büyüklükleri 356 MW ile 2.795 MW aralığında değişen 9 portföy grubu oluşturulurken, bunlardan 3 adeti sadece termik santrallerden, 2 adeti termik ve hidroelektrik santralleri içeren karma portföyden, 4 adeti ise sadece hidroelektrik santrallerden oluşuyor.



HES'lerde devir hazırlığı


Aksu, 19 bölgeye ayrılan 52 HES'in özelleştirmesini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, HES özelleştirmeleri ile enerji sektörüne yatırım yapacak yatırımcı portföyünün genişlediğini söyledi. 


Söz konusu özelleştirmelerle ilgili yasal süreçlerin hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Aksu, ÖYK'nın onayıyla beraber yatırımcıları sözleşme görüşmelerine çağıracaklarını ve bu yıl içerisinde bunların büyük bir kısmının devrini gerçekleştireceklerini bildirdi. 



Galataport'ta son aşamaya gelindi

Ahmet Aksu, Galataport'ta hemen hemen son aşamaya geldiklerini belirterek, tüm tarafların görüşlerini alarak bir model oluşturduklarını ve model ile ilgili ÖYK'nın görüşünü alacaklarını söyledi. 


ÖYK'nın onay vermesi halinde Galataport'ta bu yıl içinde ihale ilanına çıkacaklarını ifade eden Aksu, ''Bunda kararlıyız'' dedi.



Köprü ve otoyollar

İşletme hakkı devri yöntemiyle gerçekleştirilecek özelleştirmeyle, mevcut otoyolların özelleştirmesini planladıklarını anlatan Aksu, Çeşme-İzmir arasını özelleştirme dışında tutmayı düşündüklerini kaydetti. 



Şeker fabrikalarında çok geride kaldık

Şeker fabrikalarını özelleştirmede çok geri kaldıklarını, amaçlarının 2010 sonuna kadar önemli mesafeler katetmek olduğunu belirten Aksu, şöyle devam etti:


''Fakat Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından sonra hiçbir şey yapamıyoruz. O kararın da bir an önce esastan görüşülüp nihayetlendirilmesini bekliyoruz.''

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