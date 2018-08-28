Termik santraller Haziran'da 7.75 milyon ton kömür yaktı

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Termik santraller Haziran’da toplam 7.75 milyon ton kömür yaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

“En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

“Katı yakıtların Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında;

taşkömürünün 94 bin 289 ton,

linyitin 6 milyon 631 bin 156 ton ve

taşkömürü kokunun 367 bin 275 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

“Teslimat miktarlarına bakıldığında ise;

taşkömürünün 2 milyon 723 bin 587 ton,

linyitin 6 milyon 889 bin 209 ton ve

taşkömürü kokunun 401 bin 637 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

“Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti.

“Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 91.4 iken linyitte yüzde 96.3 olarak hesaplandı.

“Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

“Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının

yüzde 56.6’sı termik santrallere,

yüzde 19.3’ü kok tesislerine,

yüzde 9.9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

“Linyit teslimatının

yüzde 90.2’si termik santrallere ve

yüzde 6.0’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

“Taşkömürü kokunun ise yüzde 99.4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.”