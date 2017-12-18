Termik santraller 2016'da 8.5 milyar metreküp atıksu üretti

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Termik santraller tarafından, 2016 yılında yılında yüzde 98.4’ü denizden olmak üzere ve yüzde 98.3\'ü soğutma suyu olarak kullanılan, 8.6 milyar metreküp su çekilirken, 8.5 milyar metreküp atıksu üretildi.

Termik santrallerde üretilen atık suyun ise yüzde 99.7\'si denize deşarj edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılında, termik santrallerde, bir milyon 608 bin ton taşkömürü kullanılırken, 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 19.5 milyon ton atık oluştu.

Toplam atığın yüzde 87.8’ini kül ve cüruf atıkları oluştururken yüzde 12.2\'sini atıksu arıtım çamurları, kimyasal atıklar, kağıt, plastik, metalik atıklar ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu.

Toplam atığın yüzde 83.3’ü kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde etkisizleştirilirken, yüzde 16.7’si ise atık etkisizleştirme/geri kazanım tesislerine ve maden/taş ocaklarına gönderildi. (Tablo)