T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Termik santrallarda Aralık'ta 7.18 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Türkiye genelindeki termik santrallarda Aralık ayında, geçen yılın aynı ayındaki 5

26 Şubat 2018 13:28

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Türkiye genelindeki termik santrallarda Aralık ayında, geçen yılın aynı ayındaki 5.75 milyon tona göre yüzde 25 artışla, toplam 7.18 milyon ton kömür yakıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında termik santrallarda, 1.58 milyon ton taşkömürü ve 5.6 milyon ton da linyit yakıldı.
TÜİK verilerine göre, katı yakıtların Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 89 bin 124 ton, linyitin altı milyon 33 bin 780 ton ve taşkömürü kokunun 388 bin 612 ton, teslimat miktarına bakıldığında ise, taşkömürünün üç milyon 203 bin 846 ton, linyitin altı milyon 508 bin 741 ton ve taşkömürü kokunun 460 bin 712 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84.4 iken linyitte yüzde 97.3 olarak hesaplandı.
Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 49.4’ü termik santrallere, yüzde 13.4’ü kok tesislerine, yüzde 5.1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 86’sı termik santrallere ve yüzde 7.3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97.4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi. (Tablo-Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATürkiyeAralıkKurumu TÜİKTÜİKBuTaşkömürüTabloGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24