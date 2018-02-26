Termik santrallarda Aralık'ta 7.18 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Türkiye genelindeki termik santrallarda Aralık ayında, geçen yılın aynı ayındaki 5.75 milyon tona göre yüzde 25 artışla, toplam 7.18 milyon ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında termik santrallarda, 1.58 milyon ton taşkömürü ve 5.6 milyon ton da linyit yakıldı.

TÜİK verilerine göre, katı yakıtların Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 89 bin 124 ton, linyitin altı milyon 33 bin 780 ton ve taşkömürü kokunun 388 bin 612 ton, teslimat miktarına bakıldığında ise, taşkömürünün üç milyon 203 bin 846 ton, linyitin altı milyon 508 bin 741 ton ve taşkömürü kokunun 460 bin 712 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84.4 iken linyitte yüzde 97.3 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 49.4’ü termik santrallere, yüzde 13.4’ü kok tesislerine, yüzde 5.1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 86’sı termik santrallere ve yüzde 7.3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97.4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi. (Tablo-Grafik)