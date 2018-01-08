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Termik santrale traktörlü tepki

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, daha önce merkeze bağlı köy olan Gündüzlüler Mahallesi'nde, Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral traktörlerle protesto edildi

08 Ocak 2018 19:44

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, daha önce merkeze bağlı köy olan Gündüzlüler Mahallesi\'nde, Alpu Ovası\'na yapılması planlanan kömürlü termik santral traktörlerle protesto edildi. Mahalleli, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen \'Kış Festivali\'nde, üzerlerine dövizler asılan traktörler ile konvoy oluşturdu.
Gündüzler Derneği\'nce düzenlenen festivale Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Festival dolayısıyla bir araya gelen bölge halkı, termik santrale karşı olduklarını dile getirdi. Onlarca traktörle konvoy halinde köyleri gezen grup, daha sonra Gündüzler Mahallesi\'nde buluşarak, \'Kış Festivali\'ni gerçekleştirdi. Traktörlerine \'Toprak namusumuzdur\', \'Termik santral istemiyoruz\', \'Havama, suyuma, toprağıma dokunma\' yazılı dövizler asan mahalle sakinleri, Alpu Ovası\'na yapılması planlanan termik santrale tepki gösterdi.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Gündüzler Derneği Başkanı Selim Kurnaz, kömürlü termik santrale karşı olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
\"Festivalimiz, ne yazık ki hem bölgemiz hem de bizler için talihsiz bir projenin gölgesinde yapılıyor. İçerisinde yaşadığımız bu ova, Bakanlar Kurulu kararı ile tarım dışı kullanıma yasaklanmıştır. Bu yasağa rağmen bu güzelim topraklarımıza termik santral kurmak istiyorlar. Toprağımız, bizim namusumuzdur. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak ovamıza, topraklarımıza, şehrimize sahip çıkacağız. Eskişehir, kıymetlidir ve biz topraklarımızı ranta kurban etmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi adına Eskişehir\'deki tüm sivil toplum kuruluşlarını dayanışmaya çağırıyoruz.\" 
Festival sırasında yüzlerce kişi, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu\'nca kömürlü termik santrale karşı başlatılan imza kampanyasına da destek oldu. 

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