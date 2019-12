-TERMİK SANTRAL İNŞAATINDA YANGIN ÇANAKKALE (A.A) - 05.04.2011 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapımı süren İÇDAŞ'a ait termik santrale giden doğalgaz hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı. İnşaatı süren termik santrale giden doğalgaz hattının ucunda bulunan basınç düşürme istasyonunda, patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangına İÇDAŞ itfaiye ekipleri müdahale etti, Biga ile çevre beldelerden itfaiye ekipleri de olay yerine gönderildi. Doğalgaz akışı sağlayan vanaların kapatılmasının ardından, borulardaki gazın tamamen yanmasıyla yangın kontrol altına alındı. İÇDAŞ Dış İlişkiler Sorumlu Müdürü Suat Karataş, termik santrale gelen doğalgaz hattının ucunda bulunan basınç düşürme istasyonunda çıkan yangına hemen müdahale edildiğini söyledi. İlk etapta alevlerin 10-15 metre yükseldiğini bildiren Karataş, vanaların kapatıldığını ve hatta bulunan doğalgazın tamamen yanmasının ardından yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildiren Karataş, olayda küçük çapta hasar oluştuğunu, ölen ya da yaralanın olmadığını kaydetti. -''CAN KAYBI YOK'' Biga ilçesi Kaymakamı Fatih Genel, Bekirli köyünde İÇDAŞ'a ait termik santralde çıkan yangın ile ilgili olarak, ''Çok şükür olayda yaralanan ya da can kaybı yok'' dedi. Genel, yapımı süren termik santraldeki doğalgaz hattının ucunda bulunan basınç düşürme istasyonundaki patlamanın ardından yangın çıktığını anımsattı. Yangın haberi üzerine bölgeye gittiğini belirten Genel, ''Yangının ardından BOTAŞ yetkilileriyle iletişime geçildi. Hattı kestiler. Doğalgaz gelişi olmayınca yangın söndü'' dedi. Genel, ''Olayda çok şükür yaralanan ya da can kaybı yok. Patlama ve yangının çıkışı nedeni konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Teknik incelemenin ardından belirlenecek'' diye konuştu.