-TERMAL SU YERİNE GAZ ÇIKTI BOLU (A.A) - 20.12.2010 - Bolu'da termal su sondajı çalışmaları sırasında açılan bir kuyudan bileşimi henüz belirlenemeyen bir gaz çıkışı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarında özel bir firma tarafından sıcak su bulmak amacıyla sondaj çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında 362 metre derinliğe inildiğinde, kuyudan yoğun şekilde gaz çıkışı başladı. Gazın sesi ve kokusu Örencik ile çevre köylerde bulunan vatandaşları korkuttu. Köylülerin haber vermesiyle Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, doğal gaz yetkilileri ve jandarma ekipleri kuyunun bulunduğu bölgeye geldi. Jandarma ekipleri köylüleri kuyunun yanından uzaklaştırırken, gazın bileşiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Gazın kendilerini tedirgin ettiğini belirten köylüler, ''Termal su bulmak için yürütülen sondaj çalışması sırasında kuyudan gaz çıkmaya başladı. Gazın şiddeti artınca çalışma durduruldu. Gazın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyoruz. Yetkililerden yardım istedik'' diye konuştular. Gazın yanıcı olmadığını, yoğun bir kokusu bulunduğunu belirten yetkililer ise, bir sonuca varılıncaya kadar köylülerin bölgeden uzak durması gerektiğini söyledi.